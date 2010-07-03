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14:45

Россияне смогут наблюдать "земляничное" полнолуние

наука

14:45

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Фото: depositphotos/rcreitmeyer

Жители России смогут наблюдать "земляничное" полнолуние, сообщает пресс-служба Московского планетария. Необычное явление ожидается дважды: в ночь с 16 на 17 июня и с 17 на 18 июня.

Это шестое по счету за год полнолуние. Его принято называть земляничным, поскольку именно в это время начинается сбор лесных ягод.

Полная июньская Луна взойдет на небе 17 июня в 11:31. В этот момент яркость лунного диска значительно усилится, а его нахождение над горизонтом продолжится практически всю ночь.

Наблюдать Луну можно невооруженным глазом, главное условие – ясное небо.

21 мая москвичи могли наблюдать, как Луна после полнолуния сближается на небосводе с Юпитером 21 мая. Перед этим она побывала в созвездиях Скорпиона и Девы и прошла мимо ярких звезд – Спики и Антареса. 23 мая ночное светило оказалось в созвездии Стрельца, где встретилось с Сатурном.

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