Синоптики рассказали москвичам о погоде на вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 17-19 градусов тепла, по области до плюс 20 градусов", – рассказали специалисты.
При этом в ведомстве отмечают, что будет дуть умеренный северо-западный ветер. Его отдельные порывы могут составить до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба.
Синоптики отмечают, что у людей с повышенной метеочувствительностью сегодня в течение дня может ухудшаться самочувствие. Особому риску подвержены москвичи, у которых часто воспаляются суставы или болит позвоночник.
Ранее синоптики пообещали, что летняя погода вернется в Москву в четверг. К середине недели дневная температура воздуха составит плюс 25 градусов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.