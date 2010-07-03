Синоптики рассказали москвичам о погоде на вторник

Фото: Москва 24/София Сандурская

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 17-19 градусов тепла, по области до плюс 20 градусов", – рассказали специалисты.

При этом в ведомстве отмечают, что будет дуть умеренный северо-западный ветер. Его отдельные порывы могут составить до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что у людей с повышенной метеочувствительностью сегодня в течение дня может ухудшаться самочувствие. Особому риску подвержены москвичи, у которых часто воспаляются суставы или болит позвоночник.

Ранее синоптики пообещали, что летняя погода вернется в Москву в четверг. К середине недели дневная температура воздуха составит плюс 25 градусов.