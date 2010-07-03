Семинары для родителей проведут в центре "Моя карьера"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Семинары для родителей будущих школьников проведут в центре "Моя карьера" перед началом нового учебного года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Психологи посоветуют горожанам, как сделать начало нового, школьного, этапа в жизни ребенка максимально комфортным.
Как пояснила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, семинары помогут родителям "гармонизировать отношения с детьми, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка". Она также отметила важность "повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками".
В преддверии сентября, когда тысячи детей впервые пойдут в школу или детский сад, психологи расскажут на семинаре "Адаптация ребенка в детском саду", как подготовить к новому этапу всю семью. Занятие пройдет 7 августа в 10:00. А еще через неделю – 14 августа – на семинаре "Первый раз в первый класс" специалисты научат москвичей лучше понимать и учитывать индивидуальные особенности ребенка, его характер, навыки общения со сверстниками.
Семинары будут бесплатными. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться заранее. Дополнительную информацию все желающие могут уточнить по телефону: +7 (495) 633-63-83.
Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра. Специалист также считает, что надо чередовать интеллектуальную и физическую деятельность, проводить много времени на свежем воздухе, чтобы как следует подготовиться к дальнейшей нагрузке в школе. Кроме того, отметила психолог, лучше заранее позаботиться о покупке школьного костюма, физкультурной формы, интересных аксессуаров, чтобы создать позитивный настрой.
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