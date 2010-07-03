Водитель автомобиля сбил пешехода на юге Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель автомобиля сбил пешехода в районе Чертаново Центральное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома № 125 по Варшавскому шоссе. Пострадавшего госпитализировали с переломом шейки бедра.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня же в столичном районе Митино под колесами мусоровоза пострадал пешеход. Инцидент произошел в Уваровском переулке.