Водитель мусоровоза сбил пешехода в Митине

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В столичном районе Митино под колесами мусоровоза пострадал пешеход. Инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа, в Уваровском переулке.

"Водитель грузовика совершил наезд на пешехода. Человек выжил, его осматривают врачи скорой помощи", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Москве. Они находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 1-й Фрезерной улице возле дома 13.

