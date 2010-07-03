Астроном рассказал, что увидят москвичи вместо солнечного затмения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астроном Александр Молоствов рассказал Москве 24 о солнечном затмении 2 июля. По его словам, такие явления можно наблюдать ежегодно по несколько раз.

"В году происходит в среднем два солнечных и два лунных затмения. Не каждое из них полное. Но предстоящее будет единственное полное затмение в этом году", – отмечает эксперт.

В Москве проследить за явлением не получится, поскольку его максимальная фаза наступит в 22:23 по столичному времени, напоминает Молоствов. В этом смысле больше повезло жителям Южной Америки.

Хотя москвичи не смогут увидеть солнечное затмение, им в ближайшее время выпадет возможность посмотреть на лунное, утешает астроном.





Александр Молоствов астроном Через две недели произойдет лунное затмение, которое можно наблюдать в Москве. Оно будет не полным, а частным. Его можно будет посмотреть в районе полуночи в столице. Наблюдать можно практически всю ночь.

При этом, по словам Молоствова, подобные явления не воздействуют на людей. "Несмотря на расхожие мнения, ни лунные фазы, ни затмения никак на человека не влияют. Никаких научных подтверждений зависимости нет", – заключил астроном.

Полное солнечное затмение произойдет в этот вторник, 2 июля. Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 по Москве, сообщил Московский планетарий.



Продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Лучше всего затмение будет видно жителям Чили и Аргентины. Также оно будет хорошо заметно в юго-восточной части Тихого океана.

В ночь на 19 февраля москвичи наблюдали самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют такой момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это происходит ежегодно, однако такое явление редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты Луны.

Длительность полных солнечных затмений не превышает 7,5 минут, частных (большой фазы) – 2 часа. Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 километр в секунду, пробегая расстояние до 15 тысяч километров. Ее диаметр около 270 километров – это максимальная ширина области полного солнечного затмения.