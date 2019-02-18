Москвичи увидят главное Суперлуние года

Самую большую Луну 2019 года жители столицы увидят в ночь на 19 февраля. Об этом сообщает сайт Московского планетария.
По словам астронома Людмилы Кошман, Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Такое явление наблюдается ежегодно, однако оно редко совпадает с прохождением ближайшей к планете точки околоземной орбиты Луны.
Всего на текущий год выпало два Суперлуния. Одно из них произошло одновременно с полным затмением Луны 21 января. На сей раз полная Луна появится после 16:00.
"К полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом", – заключили в планетарии, добавив, что до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Льва.
Ранее планетарий опубликовал карту полного затмения Луны 21 января. Возможность увидеть космическое явление в полной фазе была у жителей европейской части России, севера Урала, Сибири и Дальнего Востока.
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