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14:22

Россияне увидят "кровавую" Луну 21 января

наука

14:22

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Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

На территории практически всей России можно будет наблюдать "кровавую" луну, сообщили в Московском планетарии.

Луна окрасится в красный цвет во время своего полного затмения с 06:34 до 09:51 21 января. Уникальным это явление делает то, что Луна в этот момент будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%.

Спутник Земли погрузится в северную часть тени нашей планеты на 1 час 3 минуты, что придаст ей красный, темно-красный или коричневый оттенок. Это зависит от состояния атмосферы и некоторых других факторов. Под утро красная Луна будет видна жителям европейской части России, хотя ближе к западу условия наблюдения будут лучше.

Затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Также полное затмение также можно будет наблюдать из центральных и северных районов европейской части России.

Луна коснется земной полутени в 5:36. Невооруженным глазом увидеть это будет сложно, однако уже в 6:34 она начнет погружение в земную тень. Полное затмение начнется в 7:41. Почти через час, в 8:44, Луна начнет выходить из земной тени и полностью покинет ее в 9:51. Конец затмения настанет в 10:48.

В планетарии уточнили, что если погода будет благоприятной, москвичи смогут увидеть Суперлуну с 06:30 до 08:52. При этом следующее затмение Луны будет частным и произойдет 16 июля 2019 года.

наука

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