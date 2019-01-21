Планетарий Москвы опубликовал карту полного затмения Луны 21 января

Столичный планетарий составил расписание затмения Луны, которое ожидается 21 января 2019 года. Карта-пособие по наблюдению за небесным телом опубликована на сайте планетария.
Увидеть космическое явление в полной фазе смогут жители европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока. При этом условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения.
Лунное затемнение начнется в 6:34 и закончится в 9:51. Ожидается, что Луна, двигаясь по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 3 минут. В этот момент спутник примет красновато-бурый оттенок. В народе такая Луна называется "кровавой".
Ранее сообщалось, что уникальным это явление делает то, что Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%.
В планетарии уточнили, что если отступит высокая облачность и погода будет благоприятной, жители столицы смогут увидеть Суперлуну с 06:30 до 08:52.
Отмечается, что следующее затмение Луны произойдет 16 июля 2019 года.
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