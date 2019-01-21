Россияне поделились снимками "кровавой" Луны

В понедельник, 21 января, почти на всей территории России можно было наблюдать "кровавую" или красную Луну.
Спутник Земли окрасился в красный цвет во время своего полного затмения. Это происходило с 06:34 до 09:51 21 января. Луна в этот момент прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличился на этот промежуток времени примерно на восемь процентов.
Красный оттенок Луна приобретает потому, что погружается в тень Земли. Это зависит от состояния атмосферы и некоторых других факторов. Астрономы сообщали, что красная Луна будет заметна при благоприятных погодных условиях и в Москве. Однако на столицу к началу недели набежали густые облака, которые затмили спутник.
Судя по ситуации в социальных сетях, красная Луна лучше всего была видна на северо-западе России. Астрономы именно так и предполагали. Минувшей ночью жители Калининграда, Карелии и Мурманской области опубликовали много фотографий с маленькой красной точкой на черном небе.
Некоторые пользователи соцсетей пишут, что специально выходили на улицу или просыпались среди ночи, чтобы поснимать красную Луну с балкона на фотоаппарат. Стоит отметить, что снимки получились качественными и это того стоило.
Луна коснулась земной полутени в 5:36 утра по Москве 21 января. Уже в 6:34 она начала погружаться в земную тень. Полное затмение началось в 7:41 мск, в 8:44 спутник начал выходить из тени нашей планеты и полностью вышел из тени к 9:51. Конец затмения наступил в 10:48.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.