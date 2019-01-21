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11:26

Россияне поделились снимками "кровавой" Луны

наука

11:26

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Фото: instagram.com

В понедельник, 21 января, почти на всей территории России можно было наблюдать "кровавую" или красную Луну.

Спутник Земли окрасился в красный цвет во время своего полного затмения. Это происходило с 06:34 до 09:51 21 января. Луна в этот момент прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличился на этот промежуток времени примерно на восемь процентов.

Красный оттенок Луна приобретает потому, что погружается в тень Земли. Это зависит от состояния атмосферы и некоторых других факторов. Астрономы сообщали, что красная Луна будет заметна при благоприятных погодных условиях и в Москве. Однако на столицу к началу недели набежали густые облака, которые затмили спутник.

Судя по ситуации в социальных сетях, красная Луна лучше всего была видна на северо-западе России. Астрономы именно так и предполагали. Минувшей ночью жители Калининграда, Карелии и Мурманской области опубликовали много фотографий с маленькой красной точкой на черном небе.

Cледующее затмение Луны произойдет 16 июля 2019 года.

Некоторые пользователи соцсетей пишут, что специально выходили на улицу или просыпались среди ночи, чтобы поснимать красную Луну с балкона на фотоаппарат. Стоит отметить, что снимки получились качественными и это того стоило.

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Вскочила я, значит, сегодня утром и побежала к окну с фотоаппаратом затмение фотографировать... А ручки то не с того места растут... Поэтому просто луна получилась... Просто луна, просто красная) #фотографирую #фотографияжизнь #фотосессия #фотосессиякалининград #фотограф #Калининград #калининград39 #фото #фотография #фотографкалининград #фотосъемка #фотографвкалининграде #репортаж #репортажнаясъемка #canon #canon6d #лунноезатмение #лунноезатмение2019 #луна #краснаялуна

Публикация от Юлия (@yuliyagorbatenko)

Луна коснулась земной полутени в 5:36 утра по Москве 21 января. Уже в 6:34 она начала погружаться в земную тень. Полное затмение началось в 7:41 мск, в 8:44 спутник начал выходить из тени нашей планеты и полностью вышел из тени к 9:51. Конец затмения наступил в 10:48.

Россияне смогут увидеть "кровавую" луну 21 января

наука

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