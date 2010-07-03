Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В результате ДТП в Рязанской области погибли семь человек, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Среди пострадавших есть 13-летний ребенок. Он в состоянии средней тяжести, прооперирован.

На 404-м километре федеральной трассы М-5 в Сасовском районе столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел в 5:20 по московскому времени.

По данным ГИБДД, автобус следовал в Таджикистан. Предварительно установлено, что все пассажиры были гражданами этой страны. У микроавтобуса были российские номера, он зарегистрирован на частное лицо.

Также в полиции уточнили, что вероятным виновником аварии является водитель микроавтобуса, гражданин Таджикистана. Он погиб в ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Движение на трассе в районе аварии не перекрывалось, осуществлялось в реверсивном порядке.

