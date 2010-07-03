Эксперт рассказал, как правильно совершать покупки в "черную пятницу"

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Фото: depositphotos/LDProd
Стало известно, как избежать маркетинговых уловок в сезон распродаж, в том числе в "черную пятницу". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мнение основателя и гендиректора "Фотосклад.ру" Алексея Банникова.
Банников уверяет, что поддельные скидки, некачественный или бракованный товар – частые явления на подобных распродажах. Избежать таких маркетинговых уловок можно своевременной проверкой цены и состояния продукта.
Специалист уверен, что не каждая компания, которая участвует в проведении подобных акций, хочет использовать скидки для распространения продукции.
"Самое популярное явление – это поддельные скидки. Покупатель психологически реагирует на плашки -50%, -70% и указания старой цены рядом с новой. Если до этого он не видел старую цену или не сравнивает стоимость в одном магазине с другими, то, разумеется, складывается впечатление невероятных скидок. На деле же он купит товар по цене дешевле на 10% или вообще по той же, что была раньше", – отмечает Банников.
Некоторые недобросовестные торговцы используют акцию для того, чтобы избавиться от заведомо некачественного или бракованного товара. Сделать это продавцы пытаются без ведома покупателя.
"Если вы подозреваете, что оказались в такой ситуации, то распаковку осуществляйте сразу по прибытии службы доставки, желательно записывая процесс на видео. Сразу же проверьте качество и отсутствие повреждений. В первую очередь всегда следите за тем, чтобы упаковка не была вскрыта", – подчеркнул Банников.
Эксперт советует всегда посещать официальный сайт продавца. Кроме того, не следует совершать покупки через формы в электронных письмах.
"Проверяйте адрес письма и заходите на сайт через адресную строку, вбивая сайт магазина вручную. Ни в коем случае не вводите данные банковских карт никуда, кроме официальных систем платежа. Не сообщайте никаких данных о карте в ответе на письмо. Если что-то в системе показалось подозрительным, лучше просто не иметь дела с компанией", – рассказал эксперт.
Банников также рекомендует читать перед покупкой отзывы о магазине. При этом товары для покупки лучше подобрать заранее.
"Чтобы не стать жертвой мошенников и не попасться на удочку маркетологов, лучше всего заранее выбирать товар, который интересует, и ждать снижения цены на него. В таком случае вы будете знакомы с товаром, и размер скидки будете знать точно", – резюмировал Банников.
29 ноября в России стартует одна из крупнейших онлайн-распродаж в году – "черная пятница". Она продлится до 1 декабря. Россияне смогут купить товары с большими скидками. На интернет-площадках в акции примут участие более 300 компаний.
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