Интернет-омбудсмен рассказал, как защититься от мошенников в "черную пятницу"

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что защититься от мошенников на сайтах с акцией "черная пятница" крайне сложно. Так эксперт прокомментировал заявление Роскомнадзора об участившихся случаях кражи персональных данных.
"Есть хищение персональных данных, которое связано с заходом на фишинговые сайты, которые являются каким-то клоном или копией. Вам просто необходимо достаточно четко контролировать, на какой сайт вы заходите, проверять адресную строку, по какому соединению – защищенному или незащищенному", – объясняет Мариничев.
По словам эксперта, есть такие виды мошенничества, когда визуально человек не может определить подлинность сайта.
Эксперт уверен: чтобы себя хоть как-то обезопасить, следует взаимодействовать только с теми площадками, которые "ассоциируются с проверенным местом". В качестве примера Мариничев привел сайты производителей.
"Если вы заходите именно на сайт производителя, проверили адресную строку, и он работает, с точки зрения "черной пятницы" вы проблем не испытаете. Не получите таких огромных скидок, как на других сайтах. Зато меньше риска, что вы купите контрафактный товар и на вас наживутся", – поясняет интернет-омбудсмен.
Ранее стало известно, что специалисты зафиксировали активность интернет-мошенников, которые собирают персональные данные на сайтах с акцией "черная пятница", сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Пользователей предупредили о появлении в интернете "лендинговых" страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные.
Как отмечают специалисты, основной целью сбора таких данных является последующее их использование в качестве "спамерских" баз данных и для кражи данных банковских карт.
Столичное управление МВД РФ в преддверии "черной пятницы" напомнило покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время крупных распродаж. В первую очередь россиянам посоветовали обратить внимание на стоимость товара. Слишком низкая цена может говорить о попытке сбыта контрафакта. Покупателям следует посмотреть рыночную стоимость товара и не гнаться за максимальной выгодой.
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