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Общество

11:26

Более половины россиян пользуются доставкой товаров

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше половины опрошенных россиян пользуются услугами доставки товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее часто подобными услугами пользуются интернет-пользователи (67%), а также жители крупных российских городов. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превышает 70%.

При этом чуть меньше четверти респондентов заявили, что заказывают доставку не чаще одного раза в год. Еще 21% опрошенных пользуются этой услугой раз в полгода, 11% – несколько раз в месяц. Только 1% россиян пользуются доставкой ежедневно. Около 40% участников опроса никогда не пользовались услугами доставки.

К числу наиболее распространенных проблем при доставке респонденты отнесли получение некачественного или отличного от заказанного товара. Каждый пятый признался, что сталкивался с ситуацией, когда заказанный товар так и не пришел.

Ранее сообщалось, что "Почта России" изменит нормативы скорости доставки посылок. Нововведения затронут 7,8 тысячи направлений. Время посылки в пути ограничат двумя днями. Точные же контрольные сроки будут зависеть от направления и варьироваться от двух до восьми суток.

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