"Почта России" сократит сроки доставки посылок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Почта России" с 15 ноября изменит нормативы скорости доставки посылок, сообщает газета "Ведомости".
Нововведения затронут 7,8 тысячи направлений. Время посылки в пути ограничат двумя днями. Точные же контрольные сроки будут зависеть от направления и варьироваться от двух до восьми суток.
К примеру, в города-миллионники с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении посылки будут доставлять за 2–3 дня, а в некоторые города с населением более 500 тысяч человек посылки будут приходить через день.
Первый замгендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин объяснил, что поводом для таких нововведений послужили крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений.
В октябре "Почта России" запустила сервис по пересылке покупок из интернет-магазинов в свои отделения, собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов. Сервис включает доставку отправлений весом до 15 килограммов.
Внутригородской тариф составит 95 рублей, междугородний объявят позднее. Также отмечается, что нужно будет внести плату за объявленную ценность в размере 0,25–0,42%. Посылка будет храниться до семи дней.
Сеть постаматов "Почты России" превышает 1,5 тысячи пунктов. Новый сервис будет работать в двух тысячах точек. К сервису уже подключились сети "Гермес", Qiwi и "Халва". К началу следующего года количество постаматов удвоится.
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