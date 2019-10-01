Посылка с сюрпризом: москвичке пришел по почте камень вместо плеера

Москвичка получила долгожданную посылку c AliExpress в отделении "Почты России", но вместо плеера обнаружила внутри пакета полукилограммовый серый камень. Продавцы из Поднебесной уверяют, что отправляли ей нужный товар. На почте тоже разводят руками, поскольку девушка сразу не написала претензию относительно содержания посылки, когда ее получала. Выясняем, почему могла сложиться такая ситуация и как вернуть деньги, если к вам пришел неожиданный товар.

"Сама себе камень прислала?"

Фото: предоставлено героем материала

Заказываешь аудиоплеер, а получаешь в посылке стройматериалы, жалуется москвичка Евгения Чеснокова. В июле этого года она оформила покупку через китайский интернет-магазин.

"Я заказывала MP3-плеер, который весил 215 граммов. Мне китайские продавцы отправили его, а получила на почте камень, который весит 600 граммов. Я его потом на весах еще сама взвесила. Плеер стоил чуть больше двух тысяч рублей – не такой дорогой, но долгожданный", – рассказала Москве 24 Чеснокова.



Фото: предоставлено героем материала

По словам девушки, при получении посылки в отделении почты она была в шоковом состоянии, когда не обнаружила внутри пакета плеер: подумала, что китайский продавец ее обманул. Вернувшись домой, Чеснокова связалась с ним через AliExpress, но тот прислал "доказательства" того, что отправлял именно плеер: фотографии с самим товаром и его вес, который разнился с полученной посылкой.

"Посылку я в отделении вскрывала, но сглупила, не составила на месте акт. Но это не снимает ни с кого ответственности. В "Почту России" написала на следующий день, фотографии приложила. Потом мне позвонила сотрудница моего отделения и уговаривала меня на интернет-магазин пожаловаться: что они мне не то отправили, чтобы хоть какие-то деньги получить", – рассказывает Чеснокова.





Евгения Чеснокова Потом со мной никто не связывался, а затем начали обвинять, что я сама что-то подделала и себе камень прислала.

По словам девушки, больше чем через месяц ей пришел официальный ответ от "Почты России" (имеется в распоряжении Москвы 24). В электронном письме говорится, что операторы связи действительно "несут материальную ответственность" за утраченный товар.



Фото: предоставлено героем материала

"При вручении почтового отправления в ОПС (отделении почтовой связи. – Прим. ред.) адресат имеет право потребовать вскрыть отправление для проверки вложения. Но указанное почтовое отправление не вскрывалось, и какие-либо претензии по его внешнему виду, оболочке и вложению в момент вручения почтовыми работниками не предъявлялись", – говорится в ответе "Почты России".





из ответа "Почты России" Изложенная информация о замене вложения в почтовом отправлении не была официально зафиксирована в адресном отделении почтовой связи, то есть не нашла документального подтверждения.

Чтобы добиться справедливости и вернуть потерянные деньги, пострадавшая написала обращение в управление Следственного комитета России по городу Москве через интернет-приемную.

"Проблему решить можно"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил Москве 24, что такие ситуации, как произошла с Чесноковой, "в последнее время стали нормой".



Подобные случаи действительно не редкость, но до широкого освещения доходят не все. В интернете также выкладывают ролики, где вместо товаров покупателям присылают кирпичи и бумагу. А в 2016 году житель Мурманска заявил, что трижды получал кирпичи вместо планшетов. По его словам, первый раз товар поступил в отделение "Почты России", а упаковка была вскрыта. Переписка с поставщиком и администрацией якобы не помогла, поэтому мужчина обратился в полицию. Убежденный в случайности произошедшего, он повторно заказал в интернет-магазине планшет той же модели, но у другого поставщика, однако в коробке снова оказались обломки кирпичей. Тогда мужчина оформил третий заказ, чтобы попробовать вычислить, где пропадает товар, но и в этот раз в коробке обнаружились части стройматериалов.

"Ситуация такая: интернет-магазины говорят, что виновата ваша почта, а почта говорит, мол, "извините, что заказали, то и пришло" или не пришло. Поскольку обычно идут "копеечные" суммы до трех тысяч рублей, то вообще рассчитывать на то, что будут приняты административные меры или будут судебные разбирательства, бессмысленно именно из-за несущественности сделок", – полагает он.

По его словам, чтобы не попасть в неприятности, нужно меньше делать заказов через электронные интернет-площадки, так как "проблема системная".

"Либо заказывать большую партию. Если речь идет об оптовиках, которые заказывают большие партии товара на крупную сумму, то у них больше стимула привлечь негодяя к ответственности, и они будут этого добиваться", – добавил эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Нельзя быть полностью застрахованным, даже если внимательно все проверил и если с твоей стороны все обязательства выполнены.

В свою очередь, юрист Юлия Швец уверена, что нужно до конца отстаивать свои права при любой сумме заказа. По ее словам, чтобы с большей вероятностью вернуть деньги, нужно составить претензию при получении посылки в почтовом отделении.





В 2017 году служба безопасности "Почты России" вместе с правоохранительными органами поймала преступников, которые обманывали покупателей в интернет-магазинах. Мошенники открывали онлайн-магазины по продаже компьютеров, смартфонов и другой оргтехники по низким ценам. Существовали сайты обычно не более месяца – за это время преступники успевали набрать заказы на миллионы рублей. Только в январе 2017 года они получили наложенным платежом более шести миллионов рублей. А в почтовых отправлениях вместо оргтехники клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой, стаканы, в зависимости от веса заказанного товара. Злоумышленники сдавали посылки для отправки в столичных отделениях связи в закрытом виде, без описи вложений. В том же году задержали сотрудника магистрального сортировочного центра "Почты России", который изымал из посылок вложения, а упаковки выбрасывал за городом.

"На месте надо составить акт, что находилось внутри на момент вскрытия. Его нужно составлять в присутствии свидетеля. И этот свидетель должен подписать документ о том, что, когда вскрывали упаковку, там не находился товар, который потерпевший заказывал. Поскольку мы не знаем, на каком этапе произошел сбой, то этот акт и претензию с просьбой вернуть деньги следует отправить в интернет-магазин и передать "Почте России", – подчеркнула собеседница Москвы 24.





Юлия Швец юрист Эту проблему решить можно. Если еще на почте увидели, что посылка была вскрыта, то претензию нужно предъявлять к почте и к интернет-магазину – к обеим сторонам. Главное – подать претензию и изложить в ней конкретные требования по возврату средств. Закон предусматривает, что независимо от стоимости покупки существует возврат денежных средств.

Швец добавила, что покупатель даже после получения товара может в течение гарантийного срока предъявить претензии по качеству.

"А если тут вопрос не по качеству, а по несоответствию товара, который получил покупатель, то тут дается 14 дней, а в некоторых случаях больше, в зависимости от интернет-магазина", – отметила она.

Счастливый конец?

К счастью для Евгении, ситуация решилась быстрее, чем она ожидала. После обращения в Следственный комитет девушка решила повторно связаться с продавцом. И неожиданно служба поддержки AliExpress предложила в виде исключения вернуть уплаченные деньги в течение 3–20 рабочих дней. Однако собеседница Москвы 24 заявила, что все равно будет добиваться наказания виновных.

Обычно продавцы крупнейших интернет-площадок без проблем возвращают деньги за товары, которые имеют небольшую стоимость – репутация среди покупателей и рейтинг на интернет-площадке могут обойтись дороже. Покупателю лишь нужно открыть спор на сайте магазина и описать причину возврата средств или замены товара на аналогичный.

Анатолий Федотов, Илона Соболева