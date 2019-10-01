Посылка с сюрпризом: москвичке пришел по почте камень вместо плеера

Москвичка получила долгожданную посылку c AliExpress в отделении "Почты России", но вместо плеера обнаружила внутри пакета полукилограммовый серый камень. Продавцы из Поднебесной уверяют, что отправляли ей нужный товар. На почте тоже разводят руками, поскольку девушка сразу не написала претензию относительно содержания посылки, когда ее получала. Выясняем, почему могла сложиться такая ситуация и как вернуть деньги, если к вам пришел неожиданный товар.
"Сама себе камень прислала?"
Заказываешь аудиоплеер, а получаешь в посылке стройматериалы, жалуется москвичка Евгения Чеснокова. В июле этого года она оформила покупку через китайский интернет-магазин.
"Я заказывала MP3-плеер, который весил 215 граммов. Мне китайские продавцы отправили его, а получила на почте камень, который весит 600 граммов. Я его потом на весах еще сама взвесила. Плеер стоил чуть больше двух тысяч рублей – не такой дорогой, но долгожданный", – рассказала Москве 24 Чеснокова.
По словам девушки, при получении посылки в отделении почты она была в шоковом состоянии, когда не обнаружила внутри пакета плеер: подумала, что китайский продавец ее обманул. Вернувшись домой, Чеснокова связалась с ним через AliExpress, но тот прислал "доказательства" того, что отправлял именно плеер: фотографии с самим товаром и его вес, который разнился с полученной посылкой.
"Посылку я в отделении вскрывала, но сглупила, не составила на месте акт. Но это не снимает ни с кого ответственности. В "Почту России" написала на следующий день, фотографии приложила. Потом мне позвонила сотрудница моего отделения и уговаривала меня на интернет-магазин пожаловаться: что они мне не то отправили, чтобы хоть какие-то деньги получить", – рассказывает Чеснокова.
По словам девушки, больше чем через месяц ей пришел официальный ответ от "Почты России" (имеется в распоряжении Москвы 24). В электронном письме говорится, что операторы связи действительно "несут материальную ответственность" за утраченный товар.
"При вручении почтового отправления в ОПС (отделении почтовой связи. – Прим. ред.) адресат имеет право потребовать вскрыть отправление для проверки вложения. Но указанное почтовое отправление не вскрывалось, и какие-либо претензии по его внешнему виду, оболочке и вложению в момент вручения почтовыми работниками не предъявлялись", – говорится в ответе "Почты России".
Чтобы добиться справедливости и вернуть потерянные деньги, пострадавшая написала обращение в управление Следственного комитета России по городу Москве через интернет-приемную.
"Проблему решить можно"
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил Москве 24, что такие ситуации, как произошла с Чесноковой, "в последнее время стали нормой".
"Ситуация такая: интернет-магазины говорят, что виновата ваша почта, а почта говорит, мол, "извините, что заказали, то и пришло" или не пришло. Поскольку обычно идут "копеечные" суммы до трех тысяч рублей, то вообще рассчитывать на то, что будут приняты административные меры или будут судебные разбирательства, бессмысленно именно из-за несущественности сделок", – полагает он.
По его словам, чтобы не попасть в неприятности, нужно меньше делать заказов через электронные интернет-площадки, так как "проблема системная".
"Либо заказывать большую партию. Если речь идет об оптовиках, которые заказывают большие партии товара на крупную сумму, то у них больше стимула привлечь негодяя к ответственности, и они будут этого добиваться", – добавил эксперт.
В свою очередь, юрист Юлия Швец уверена, что нужно до конца отстаивать свои права при любой сумме заказа. По ее словам, чтобы с большей вероятностью вернуть деньги, нужно составить претензию при получении посылки в почтовом отделении.
"На месте надо составить акт, что находилось внутри на момент вскрытия. Его нужно составлять в присутствии свидетеля. И этот свидетель должен подписать документ о том, что, когда вскрывали упаковку, там не находился товар, который потерпевший заказывал. Поскольку мы не знаем, на каком этапе произошел сбой, то этот акт и претензию с просьбой вернуть деньги следует отправить в интернет-магазин и передать "Почте России", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Швец добавила, что покупатель даже после получения товара может в течение гарантийного срока предъявить претензии по качеству.
"А если тут вопрос не по качеству, а по несоответствию товара, который получил покупатель, то тут дается 14 дней, а в некоторых случаях больше, в зависимости от интернет-магазина", – отметила она.
Счастливый конец?
К счастью для Евгении, ситуация решилась быстрее, чем она ожидала. После обращения в Следственный комитет девушка решила повторно связаться с продавцом. И неожиданно служба поддержки AliExpress предложила в виде исключения вернуть уплаченные деньги в течение 3–20 рабочих дней. Однако собеседница Москвы 24 заявила, что все равно будет добиваться наказания виновных.
Обычно продавцы крупнейших интернет-площадок без проблем возвращают деньги за товары, которые имеют небольшую стоимость – репутация среди покупателей и рейтинг на интернет-площадке могут обойтись дороже. Покупателю лишь нужно открыть спор на сайте магазина и описать причину возврата средств или замены товара на аналогичный.
Читайте также
Анатолий Федотов, Илона Соболева