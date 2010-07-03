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Общество

16:22

"Почта России" запустила доставку в пункты выдачи и постаматы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" запустил сервис по пересылке покупок из интернет-магазинов в свои отделения, собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис включает доставку отправлений весом до 15 килограммов в почтовые отделения, партнерские пункты выдачи и постаматы. Внутригородской тариф составит 95 рублей, междугородний объявят позднее. Также отмечается, что нужно будет внести плату за объявленную ценность в размере 0,25–0,42%. Посылка будет храниться до семи дней.

Сеть постаматов "Почты России" превышает 1,5 тысячи пунктов. Новый сервис будет работать в двух тысячах точек.

К сервису уже подключились сети "Гермес", Qiwi и "Халва". К началу следующего года количество постаматов удвоится, сказал заместитель гендиректора компании Алексей Скатин.

В конце октября начнет действовать услуга клиентского возврата товаров через почтовые отделения и пункты выдачи заказов.

Тариф "Почты России" выглядит невысоким, но в дальнейшем не исключены другие источники прибыли, отметил глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

В 2012 году "Почта России" договорилась о партнерстве с ЗАО "Почтомат", однако в 2018 году оно было ликвидировано из-за банкротства.

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