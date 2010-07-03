Роспотребнадзор объяснил, как правильно обменять некачественный товар

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Роспотребнадзор дал советы по обмену и возврату некачественного товара. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Роспотребнадзор напоминает, что при обнаружении в товаре недостатков покупатель вправе предъявить продавцу или изготовителю требования о возврате денежных средств, уплаченных за товар, или обменять некачественный товар на новый, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности", – подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что важно понимать различия между терминами "срок годности" и "гарантийный срок". Первое – это период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Сроком гарантии называется промежуток времени, в течение которого потребитель в праве вернуть товар, если у того были обнаружены недостатки.

"Это очень важно, поскольку потребительская экспертиза может стоить дороже самого товара, который оказался некачественным", – отметили в ведомстве.

Там также разъяснили термин "срок службы товара". Это период гарантированной производителем исправности и работоспособности конкретного товара.

"Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи потребителю товара, если иное не предусмотрено договором. Однако, для сезонных товаров (обувь, одежда) эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется субъектами РФ исходя из климатических условий места нахождения потребителей. Если продажа товара осуществляется дистанционным способом, через интернет, по почте либо каким-либо другим способом, то гарантийный срок товара исчисляется со дня доставки товара", – рассказали в Роспотребнадзоре.

В случае, если недостаток товара вскрылся по прошествии гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня покупки, потребитель вправе предъявить продавцу или изготовителю требования по замене, ремонту или возврату товара. Для этого клиенту придется доказать свою правоту. В отдельных случаях возможно сделать это и спустя 2 года после покупки.

"При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на них устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные, следовательно, гарантийный срок исчисляется со дня выдачи этого товара по окончании ремонта", – резюмировали в пресс-службе.

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