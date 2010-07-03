Как правильно сделать покупки в "черную пятницу"

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В России стартовала "черная пятница" – день, когда в магазинах огромные скидки, а за покупками отправляются даже те, кто постоянно жалуется на нехватку денег. Эксперты рассказали Москве 24, как приобрести вещи с реальной скидкой и не нарваться на мошенников.
По словам преподавателя Европейской академии имиджа, имиджмейкера Виктории Гузеевой, чтобы покупка была выгодной, нужно заранее подготовиться.
"Правильная покупка не должна быть спонтанной. Лучше провести ревизию гардероба и написать себе шопинг-лист, что человек хочет приобрести, чего не хватает в гардеробе", – объясняет эксперт, уточняя, что это поможет избежать не только лишних трат, но и захламленных полок в шкафу.
Стилист и имиджмейкер Ольга Епифанова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что в магазинах масс-маркета скидки действительно делают, это можно отследить. Например, на страничках в социальных сетях часто пишут стоимость вещей.
В период массовых распродаж активизируются не только шопоголики, но и мошенники. Например, в интернете появились сайты, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что защититься от мошенников на сайтах с акцией "черная пятница" крайне сложно, особенно если они в точности копируют существующие интернет-магазины.
"Вам просто необходимо достаточно четко контролировать, на какой сайт вы заходите, проверять адресную строку, по какому соединению – защищенному или незащищенному", – объясняет Мариничев.
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Эксперт уверен: чтобы себя хоть как-то обезопасить, следует взаимодействовать только с теми площадками, которые "ассоциируются с проверенным местом". В качестве примера Мариничев привел сайты производителей.
В свою очередь, основатель и гендиректор "Фотосклад.ру" Алексей Банников считает, что на подобных распродажах также частое явление – некачественные и поддельные вещи. В такой ситуации, по словам эксперта, лучше распаковывать товар сразу при курьере, записывая процесс на видео.
"Сразу же проверьте качество и отсутствие повреждений. В первую очередь всегда следите за тем, чтобы упаковка не была вскрыта", – подчеркнул Банников.
"Черная пятница" – день старта традиционных рождественских распродаж. Ее впервые начали проводить в США еще в XIX веке в первую пятницу после Дня благодарения. Но тогда она еще не была "черной".
Сам термин появился в Филадельфии и обозначал он далеко не выгодные покупки, а последствия – сильные пробки на дорогах в пятницу. Сейчас же термин в английском языке связан с устойчивым оборотом in the black ("положительный баланс", "в плюсе". – Прим. ред.).
В акции участвуют магазины, туроператоры, бренды, чтобы продать больше товара, чем в обычные дни, хоть и по заниженной цене. А неосознанные покупатели, видя скидки, часто скупают все на своем пути.
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