Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил Минспорту России продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.

"Но контроль, безусловно, за качеством этой тренерской работы должен быть очевидным. Родители должны быть уверены в том, что с их детьми работают квалифицированные люди", – пояснил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Глава государства призвал свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с детскими соревнованиями.

"И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными", – сказал российский лидер.

Он также назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, что также будет предусматривать систему поощрения.

В ходе заседания губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев доложил Путину, что средняя зарплата тренеров-преподавателей за 2 года выросла на 42%. В 2024 году она увеличилась до 68,5 тысячи рублей.

В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил совместно с Минспортом в первом квартале 2026-го провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры, куда также пригласил российского лидера.

Ранее Путин отметил важность поддержания авторитета учителей физкультуры. По его словам, необходимо создать максимум возможностей для содержательной и результативной работы – от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда.

Мнение учителей физкультуры и других педагогов первостепенно для определения, чем можно мотивировать детей для занятий спортом, подчеркнул он.