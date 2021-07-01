В столице выявили 7 597 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве за последние сутки выявили 7 597 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 1 690 человек, на ИВЛ находятся 709 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В городе выздоровели еще 5 934 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 164 653", – говорится в сообщении.
За минувшие 24 часа в столице скончались 108 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус. В Оперативном штабе напомнили, что для победы над вирусом необходима вакцинация.
Ранее стало известно, что Москва получила более 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для прививки мигрантов и повторной вакцинации горожан, в ближайшее время в город поступит еще 250 тысяч доз.
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