Обязательную вакцинацию ввели в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае определены группы населения, которым необходимо в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Такое решение вынесло управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно документу, поставить прививку должны сотрудники предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси, музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.



Вакцинации также подлежат госслужащие и работники органов власти. В отдельном списке числятся жители северных районов края: Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко, а также жители районов Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Ванинского, Советско-Гаванского и района имени Лазо.

Кроме того, поставить прививку следует студентам вузов и колледжей старше 18 лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что не менее 60 процентов граждан из указанных категорий должны быть привиты до 31 июля. При наличии у человека медотвода прививку можно не ставить.

Ранее еще один российский регион объявил о программе обязательной вакцинации некоторых групп граждан – это Ростовская область. Привиться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке должны будут работники торговли, общепита, общественного транспорта, включая такси, бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных организаций.

