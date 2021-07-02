Обязательную вакцинацию ввели в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Хабаровском крае определены группы населения, которым необходимо в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Такое решение вынесло управление Роспотребнадзора по региону.
Согласно документу, поставить прививку должны сотрудники предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси, музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.
Вакцинации также подлежат госслужащие и работники органов власти. В отдельном списке числятся жители северных районов края: Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко, а также жители районов Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Ванинского, Советско-Гаванского и района имени Лазо.
Кроме того, поставить прививку следует студентам вузов и колледжей старше 18 лет.
В Роспотребнадзоре отметили, что не менее 60 процентов граждан из указанных категорий должны быть привиты до 31 июля. При наличии у человека медотвода прививку можно не ставить.
Ранее еще один российский регион объявил о программе обязательной вакцинации некоторых групп граждан – это Ростовская область. Привиться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке должны будут работники торговли, общепита, общественного транспорта, включая такси, бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных организаций.
Власти Амурской области ввели обязательную вакцинацию для части граждан
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