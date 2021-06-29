Власти ХМАО ввели обязательную вакцинацию для непривитых жителей двух населенных пунктов

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В Ханты-Мансийском автономном округе власти объявили об обязательной самоизоляции для всех жителей Югорска и Советского, кто не сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщается в постановлении губернатора Натальи Комаровой, которое опубликовали по итогам заседания Оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Постановляю установить с 2 июля 2021 года по 23 июля 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советском, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", – говорится в документе.

Именно в Югорске и Советском ситуация с распространением коронавируса является самой сложной, в июне заболеваемость превышает окружной показатель более чем в четыре раза, подчеркнула руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева во время заседания регионального Оперштаба.

В Оперштабе Югры объяснили, что в этих населенных пунктах жители смогут выходить из дома только для обращения за медицинской помощью, следования на работу, в аптеки, магазины, к организациям общественного питания, организациям, осуществляющим ритуальные услуги, а также для оказания помощи близким родственникам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями, выгула домашних животных в 100 метрах от места проживания и выноса мусора.

Кроме того, в Югорске и поселке Советском на три недели запретили деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск). А по всему ХМАО продлили запрет на работу детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, а также развлекательных и досуговых заведений, в том числе кальянных, до 31 июля.

По решению губернатора, работодателям посоветовали перевести не менее 50% персонала на удаленную работу.

На 29 июня количество заразившихся людей в регионе с начала пандемии превысило 59 тысяч, выздоровели 57,7 тысячи человек. 26 июня впервые с марта за сутки в Югре было зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По причине ухудшения эпидобстановки число ковидных коек выросло в 1,5 раза.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что Москва, Подмосковье, Чечня и Белгородская область входят в число регионов РФ, лидирующих по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции.

