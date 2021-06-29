Мурашко назвал регионы, лидирующие по темпам вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва, Подмосковье, Чечня и Белгородская область входят в число регионов РФ, лидирующих по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"С 16 июня мы наблюдаем значительное увеличение удельного темпа вакцинации. Особенно хочу отметить Башкортостан, Московскую область, Москву. Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других", – отметил он.

Также Мурашко добавил, что доля привитых от COVID-19 лиц старше 60 лет в РФ составляет более 40%. По его словам, в настоящее время вакцинированы первым компонентом уже более 23 миллионов человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что добиться вакцинации 60% россиян к осени не удастся. По его словам, количество желающих вакцинироваться стало расти только на этой неделе, до этого динамика, к сожалению, была низкой, но сейчас ситуация меняется.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

