Кабмин выделит средства регионам на оплату отпусков медикам

16:30
Медикам и социальным работникам, которые работают с пациентами с ковидом, компенсируют неиспользованные отпуска. Правительство выделит регионам почти 8,5 миллиарда рублей на эти цели.
Как заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета, врачи помогают людям бороться с коронавирусом, зачастую рискуя собственным здоровьем, нагрузка на них ложится огромная, и многие трудятся без выходных.
Премьер-министр также напомнил, что с 1 июля по всей России начнется углубленная диспансеризация для переболевших ковидом.
Как заявил Сергей Собянин на заседании Координационного совета, ситуация с ковидом в столице остается тяжелой, за последнюю неделю смертность в больницах выросла. Чтобы подавить вспышку коронавируса, темпы вакцинации значительно ускорили.
Также Сергей Собянин заявил, что в столице открылись два пункта вакцинации для мигрантов. В ТЦ "Садовод" и центре "Сахарово". Списки сотрудников, которых нужно привить, подают работодатели. Вакцинируют мигрантов "Спутником Лайт". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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