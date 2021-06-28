Песков оценил проведение массовых мероприятий в Петербурге на фоне коронавируса

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Руководство Санкт-Петербурга учитывает санитарно-эпидемические рекомендации Роспотребнадзора при проведении массовых мероприятий, это касается и фестиваля "Алые паруса", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций главного санитарного врача региона и города, такие же рекомендации были сформулированы и в Питере", – сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что оценку эпидемических последствий мероприятия можно будет осуществить только спустя несколько недель.

25 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". В этом году выпускники должны были находиться на шоу в медицинских масках, которые выдавали при входе на Дворцовую площадь. Также у них измеряли температуру.

Из-за пандемии количество зрителей было ограничено, а на Дворцовую площадь и набережную Невы вход был открыт исключительно для выпускников.