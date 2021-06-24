Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в России вакцинация от коронавируса остается добровольной, а те, кто должны сделать прививку, но не желают этого, имеют право поменять работу.

"Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И, если он хочет, будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с областями, где нужна обязательная прививка", – пояснил представитель Кремля.

Ранее в Оперштабе отметили, что сотрудникам, отказавшимся от прививки, не только не будет начисляться зарплата, но и период отстранения не будет включаться в стаж, который дает им право на оплачиваемый отпуск.

Кроме того, там добавили, что наличие высокого уровня антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации.