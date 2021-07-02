В России выявили 23 218 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 23 218 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 066 из них.
На Москву пришлось 6 893 случая, на Московскую область – 2 488, на Санкт-Петербург – 1 671, на Нижегородскую область – 382, на Воронежскую область – 334, на Республику Бурятия – 325, на Брянскую область – 321, на Республику Крым – 308, на Забайкальский край – 297, на Иркутскую область – 287, на Хабаровский край – 281, на Свердловскую область – 281, на Красноярский край – 278, на Пермский край – 276, на Омскую область – 268.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 561 360 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,12%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,14%, Кабардино-Балкарской Республике – 0,16%.
За последние сутки в РФ умерли 679 человек, за весь период пандемии – 136 565. За минувшие 24 часа выписали 18 197 человек, за все время – 5 035 518.
Ранее Сергей Собянин заявил, что победить пандемию поможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун. По его словам, альтернатив вакцинации в борьбе с коронавирусом не существует. Другие меры лишь временные, считает мэр.
Градоначальник добавил, что прививки нужно делать как можно скорее, в противном случае придется уйти в локдаун и все закрыть.
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