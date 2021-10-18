Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов

Еще несколько регионов объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Заболеваемость в стране растет. А темпы вакцинации все еще не такие высокие, как хотелось бы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Так, в Красноярском крае с 1 ноября коды понадобятся для посещения театров, кинотеатров, а также спортивных мероприятий и концертов. В Туве без них не пустят даже в общепит, торговые центры и гостиницы.

18 октября требование о QR-кодах вступило в силу в Челябинской области. А в Башкирии с этого понедельника без документа об отсутствии ковида не попасть в салон красоты, баню, фитнес и заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.