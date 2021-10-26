В Минздраве рассказали о новом сертификате вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о принципах действия новых сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
"В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации", – заявил чиновник.
Кузнецов уточнил, что документ нового образца будут предоставлять на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Стопкоронавирус" с 8 ноября. В нем будет предусмотрено место для QR-кода.
Накануне Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Ранее выданные документы автоматически переоформят на портале "Госуслуги" до 1 марта 2022 года. Сертификат нового образца также можно будет получить в бумажном виде.
В России утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19
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