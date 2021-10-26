В Курской области расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Следователи из Курской области расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
По данным следствия, врачи одной из городских поликлиник за определенную сумму вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от COVID-19. После этого гражданам выдавались сертификаты о сделанных прививках.
В Оперативном штабе напомнили, что за приобретение и использование поддельного документа предусмотрена ответственность. Нарушителя могут наказать ограничением свободы до 1 года, принудительными работами до 1 года или лишением свободы на такой же срок.
При этом подделка сертификатов регулируется статьей 327 Уголовного кодекса РФ. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 80% граждан, которые заболели коронавирусом в тяжелой форме после прививки "Спутником V", купили сертификат о вакцинации.
Он также считает, что существующие сегодня публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации – это только часть того, что происходит на самом деле.
В Москве возбудили новое уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации
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