Врач заявил, что беременные в столице стали меньше болеть COVID-19

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Беременные женщины стали меньше болеть коронавирусом. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко в своем телеграм-канале.
По его словам, число заражений коронавирусом снижается, как и число поступающих пациентов. Он отметил, что за неделю поступил 701 больной.
"Пациенты тяжелые, 298 человек проходят лечение в отделениях реанимации, 99 из них находятся на ИВЛ, два человека – на ЭКМО. Радует то, что беременные тоже стали меньше болеть. За прошедшую неделю были госпитализированы 39 женщин, а на свет родились 15 детей", – говорится в его публикации.
Вечорко добавил, что единственно верным способом борьбы с инфекционными заболеваниями является вакцинация.
Ранее председатель комитета Федерации лабораторной медицины, врач Александр Соловьев заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса может начать распространяться в РФ до конца декабря.
По словам Соловьева, на рост заболеваемости могут также повлиять массовые праздничные мероприятия в трудовых коллективах. Он выразил мнение, что еще один всплеск можно ожидать в течение 3–4 недель после новогодних каникул.
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