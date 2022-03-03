Собянин заявил о наличии запаса прочности у строительной отрасли Москвы

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Столичная строительная отрасль независима от внешнего рынка и обладает значительным запасом прочности, заявил Сергей Собянин.

"Работа по импортозамещению, которую мы давно ведем, дает уверенность в том, что Стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперед и готов к любым сценариям", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, стройки в Москве продолжают работать штатно. Собянин пояснил, что строители метро обеспечены всем необходимым, благодаря чему строительство радиальных линий и Большой кольцевой линии продолжается. Также столичные власти не планируют снижать объем и темпы ввода дорожных объектов.

"Строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешнего рынка. Основные материалы на городских стройках – металл, бетон, фанера – российского производства. Транспорт и оборудование в основном закупаем на заводах России и Белоруссии", – уточнил Собянин.

Он отметил, что такие условия позволяют даже ускорить возведение объектов в рамках Адресной инвестпрограммы. Собянин добавил, что столичные власти будут внимательно отслеживать ситуацию и изменение цен на рынке.

Ранее Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка" Солнцевской линии московского метро. По словам градоначальника, Солнцевская будет первой в России линией метрополитена, которая дойдет до аэропорта.

