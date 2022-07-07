Строящаяся станция метро "Физтех" готова на четверть – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Будущая станция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 25%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас там ведутся монолитные работы по устройству железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станционным комплексом. Помимо "Физтеха", на участке протяженностью почти шесть километров откроют станции "Яхромская" и "Лианозово". Его общая готовность превысила 40%.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на станции "Физтех" параллельно разрабатывается грунт котлована. Он уточнил, что земляные работы завершились на три четверти.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии призван улучшить транспортную доступность для районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского и Лианозово, а также поселка Северного. Местные жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу после ввода новых станций. Также это разгрузит автомагистрали и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Мэр отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.

По словам градоначальника, станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. Он отметил, что переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.

