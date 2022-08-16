Бочкарев: на строящейся станции метро "Физтех" завершена разработка грунта котлована

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На строящейся станции "Физтех" салатовой ветки московской подземки закончили разработку грунта котлована в зоне платформенной части и вестибюлей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что объем механизированной выемки грунта составил 230 тысяч кубометров. На данный момент специалисты продолжают устраивать главные конструкции станционного комплекса. Также они укладывают бетон под основание будущей станции.

По словам Бочкарева, уже началось и создание лотковой плиты и стен станции.

Гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков, в свою очередь, заявил, что благодаря односводчатому типу станции удается достичь достаточной механизации. Так, например, в ходе работ задействуют передвижную опалубку.

"Помимо этого, развернуты работы в оборотных тупиках за станцией, где заканчивается выемка грунта. Забетонированы камеры съездов, а над ними приступили к возведению тягово-понизительной подстанции", – рассказал Жуков.

Он отметил, что на сегодняшний день уже полностью готово жесткое основание в перегонных тоннелях в сторону станции "Лианозово", также идет укладка путевого бетона и монтаж рельсошпальной решетки.

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки строятся три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Сообщалось, что они должны будут разгрузить северные участки серой и зеленой веток метро, а также Дмитровское шоссе. Кроме того, отмечалось, что салатовая ветка дотянется до поселка Северного.

Как заявлял Сергей Собянин, продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций.

