Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируют открыть в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северного планируют открыть во второй половине 2023 года, рассказал в интервью телеканалу Москва 24 заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на линии продолжаются работы по строительству участка, на котором расположены станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

"Все они находятся в высокой степени готовности. Перед нами стоит задача – до конца 2023 года запустить их с пассажирами", – отметил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии поэтапно ведутся с 2010 года. Так, в 2018 году был открыт участок "Петровско-Разумовская" – "Селигерская" с тремя станциями.

"Салатовая линия – очень нужная и сложная линия. Особенно тяжело шло ее строительство от "Марьиной Рощи" по причине ее глубокого заложения. Затем мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача продления до поселка Северного", – отметил он.

По словам Бочкарева, тоннелепроходка велась под МКАД и завершилась в ноябре прошлого года.

Предполагается, что новый участок линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского и Лианозово, а также поселка Северного.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Мэр отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.

По словам градоначальника, станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. Он отметил, что переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.

