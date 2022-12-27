Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы. Об этом в интервью Москве 24 сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это центр города, значит, абсолютно застроенная, сложившаяся застройка. Поэтому было принято решение основное, значит, это тоннельное исполнение соединений на этих двух радиусах", – сообщил заммэра.

Как уточнил Бочкарев, будущий МЦД-5 объединит Ярославское и Павелецкое направление Московской железной дороги. Он пройдет от станции Московского метрополитена "Рижская" до Павелецкого вокзала. Протяженность участка составит около 13 километров.

В ходе создания МЦД-5 будут построены 4 подземные и железнодорожные станции, имеющие пересечения с линиями метрополитена. Первая расположится на станции "Рижская", вторая – на "Комсомольской", третья получила рабочее название "Китай-город", а четвертая обоснуется вблизи Павелецкого вокзала.

По словам Бочкарева, объединение пассажиропотоков северной и южной части города позволит создать линию с эффектом БКЛ.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что движение по МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в период с октября по декабрь 2023 года. Маршрут МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Курсировать для пассажиров будут поезда "Иволга" и ЭП2Д.



Пуск МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году – Бочкарев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!