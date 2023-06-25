Почти 260 табличек с номерами входов разместили в Московском метрополитене

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летом 2023 года специалисты завершат нумерацию входов станций метро Москвы. Сейчас на фасадах разместили 258 табличек, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, благодаря номерным табличкам можно быстрее ориентироваться при перемещении по городу.

"Мы улучшаем навигацию в городском транспорте, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Этим летом завершим нумерацию входов станций метро. Строить маршруты станет удобнее – это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта поездок", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столичном метрополитене установили временную напольную навигацию, которая будет указывать дорогу от станции до речных причалов. В общей сложности в метро поместили более 120 указателей, поделился Ликсутов.

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