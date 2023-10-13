Свыше 50 га земли Москва предоставила в августе для масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В августе Москва передала в аренду инвесторам без торгов более 50 гектаров земли, которые должны использовать для строительства офисов, заводов, образовательных и медицинских инфраструктур в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь построек составит более 400 тысяч квадратных метров. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что новые объекты должны появиться в семи столичных округах: две школы сделают на 825 и 800 мест в районах Бирюлево Восточное и Дмитровском, скоропомощной стационарный комплекс в Беговом районе, новые офисы в Хамовниках и Обручевском районе.

Также инвесторы возведут новые предприятия в Троицком, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах Москвы.

"Инвесторы построят пищевой кластер, где разместится сразу несколько производств продуктов питания, в рамках двух других проектов планируется строительство предприятий по выпуску строительных материалов и косметических средств. На этих объектах будет создано свыше трех тысяч рабочих мест", – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее город выделил дополнительные земельные участки площадью более 138 гектаров в районе деревни Юрово в поселении Краснопахорском в ТиНАО для строящегося кинопарка "Москино". В настоящее время в Красной Пахре смонтированы первые декорации и ведется строительство павильонов для съемок. После завершения работ на территории кинопарка будут снимать российские фильмы и сериалы.

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