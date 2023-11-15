Город предоставил более 8 га земли в ЮВАО для реализации МаИП с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город предоставил 8,4 гектара земли в ЮВАО для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что благодаря этому в ближайшие пять лет на юго-востоке города возведут детский сад, два новых производства, спортивный комплекс и коммерческие объекты. Всего было заключено семь договоров аренды земли.

Уточняется, что детский сад будет рассчитан на 190 воспитанников, также тут появится торговый центр с гостиницей и паркингом.

Землю инвесторам выделили в аренду без проведения торгов сроком на пять лет, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. За это время они должны построить и ввести в эксплуатацию новые объекты, их суммарная площадь – 110 тысяч квадратных метров.

Так, один участок площадью 1,9 гектара предоставили для постройки промышленного проекта в Капотне, инвестор получил его по льготной ставке один рубль в год. Там построят комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона.

Площадь постройки составит 15,7 тысячи "квадратов" уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На предприятии появится свыше 100 рабочих мест.

Ранее реализацию восьми МаИП по возведению новых производственных объектов одобрили в третьем квартале 2023 года. Как уточнил Ефимов, город предоставит в этот период 78,9 гектара земли под реализацию этих проектов.

До этого отмечалось, что за девять месяцев 2023 года Москва выделила более 140 гектаров земли для реализации МаИП. На участках построят школы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и промышленные предприятия.

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