Город предоставил более 140 га земли для реализации инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев этого года город выделил свыше 140 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). На участках построят школы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и промышленные предприятия, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с инвесторами и застройщиками заключили 58 договоров аренды, всего город выделил 140,8 га земли. Общая площадь запланированных к строительству объектов на земельных участках составит свыше 1,1 миллиона квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с января по конец сентября инвесторам выделили 13 земельных участков общей площадью 13 гектаров для возведения школ и детских садов. Еще 11 площадью свыше 47 гектаров город предоставил для строительства предприятий и технопарка. Все договоры аренды заключили на пять лет, в течение этого времени возведение объектов должно быть завершено, сказал он.

Так, на юге Москвы, на 6-й Радиальной улице, возведут детский сад на 320 мест. На севере столицы, на Ленинградском шоссе, появится многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, согласно заключенным договорам с начала этого года, в восьми столичных округах возведут новые предприятия по выпуску изделий из дерева, промышленного оборудования, косметики, мясной и другой пищевой продукции. Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 8,5 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве реализуют 80 масштабных промышленных инвестпроектов. Благодаря этому получится создать больше 52 тысяч рабочих мест.

Всего за семь лет в Москве предоставили землю под 573 МаИП. Среди них не только строительство промышленных объектов, но и спортивных, медицинских, образовательных культурных учреждений, а также транспортно-пересадочных узлов.

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов