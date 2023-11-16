Новое офисное здание построят на юго-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-западе столицы построят небольшое офисное здание, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок площадью 0,11 гектара свободен от капитальных строений и располагается на Нагорной улице, владении 6 в районе Котловка. Княжевская подчеркнула, что строительство таких объектов позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию.

Четырехэтажное здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят за счет инвестора, который определится в ходе торгов. Будущему владельцу необходимо будет организовать удобный подъезд к зданию со стороны Нагорной улицы, выделить места для гостевой парковки автомобилей и благоустроить прилегающую к объекту территорию.

Ранее новому бизнес-центру в Даниловском районе столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь 16-этажного БЦ на проспекте Лихачева составила 36 тысяч квадратных метров. По словам Бочкарева, здесь смогут работать почти 3 тысячи человек.

Для связи между разными этажами в здании построено 10 лифтов грузоподъемностью от 1 600 до 1 625 килограммов. Благодаря безбарьерной среде в деловом центре смогут работать люди с ограниченными возможностями.

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