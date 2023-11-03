Офисный центр введен в эксплуатацию в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новому бизнес-центру (БЦ) в Даниловском районе столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь 16-этажного БЦ на проспекте Лихачева составила 36 000 квадратных метров. По словам Бочкарева, здесь смогут работать почти 3 000 человек.

"Оно стало частью бизнес-парка Nagatino i-Land, построенного на территории бывшего завода ЗИЛ. <...> Помимо офисных пространств, в бизнес-центре оборудованы переговорные и конференц-зал. На первом этаже расположена столовая на 350 мест и лобби-бар, на подземном уровне размещен паркинг манежного типа, рассчитанный на 48 автомобилей", – отметил он.

Кроме того, для связи между разными этажами в здании построено 10 лифтов грузоподъемностью от 1 600 до 1 625 килограммов. Благодаря безбарьерной среде в деловом центре смогут работать люди с ограниченными возможностями, сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Входы в деловой центр расположены на уровне тротуара, информационные таблички продублированы шрифтом брайля, на каждом этаже оборудована зона безопасности для маломобильных граждан", – отметил он.

Он добавил, что проект бизнес-парка возводится рядом со станцией метро "Технопарк".



Ранее Бочкарев сообщал, что культурно-деловое пространство под открытым небом и прогулочная зона протяженностью 557 метров появятся на участке Дорогомиловской набережной в столичном районе Филевский Парк к 2025 году.

Площадка будет частью делового центра, строящегося на Заречной улице. Деловой центр возводится на Заречной улице, владении 2/1. В здании 17 этажей.

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