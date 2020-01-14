Кудрин назвал объемы воровства из бюджета России

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Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Об этом заявил глава палаты Алексей Кудрин.

"По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", – сказал он РИА Новости.

При этом только за 2019 год было выявлено таких нарушений на примерно 804 миллиарда рублей, добавил Кудрин.

В то же время общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Чиновник указал, что Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

Предполагается, что орган будет увеличивать долю так называемого стратегического аудита, что в итоге позволит построить "новую модель управления Счетной палатой".

Эксперты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ранее заявили, что Россия должна расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их незаконного получения.