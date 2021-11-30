Четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях – СМИ

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В отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии могут возбудить уголовное дело по подозрению в хищениях и должностных злоупотреблениях. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Главная военная прокуратура направила соответствующие материалы в Главное военное следственное управление Следственного комитета. По информации издания, высокопоставленные офицеры отвечали за внедрение в структуре Росгвардии и внутренних войск информационной платформы "Недвижимость", которая должны была объединить в цифровом реестре все объекты ведомства, но так и не была реализована.

Всех попавших под подозрение силовиков проверили на основании материалов службы собственной безопасности Росгвардии, которая изучала их деятельность по личному указанию директора ведомства Виктора Золотова. Внимание службы привлекли контракты, заключенные между главным центром автоматизированной системы управления внутренних войск МВД и ВНИИНС имени Соломатина, по которым система "Недвижимость" должна была быть запущена к 2016 году.

Как пишет газета, на создание системы было выделено 192 миллиона рублей, причем цена этих работ была завышена примерно на 90 миллионов рублей. Несмотря на то, что "Недвижимость" так и не была создана, в 2017 году офицеры подписали фиктивные документы о ее введении в строй.

Таким образом, действия замначальника главного управления связи Росгвардии генерал-майора Андрея Козлова и трех офицеров в звании полковника могут быть квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В отношении бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексея Белякова, его заместителя генерала-майора Александра Выродова, а также главы департамента строительства генерал-лейтенанта Валерия Дугинова, участвовавших в подписании фиктивного акта, могут возбудить дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

Ранее ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Согласно версии следствия, Зуев вместе с бывшем заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком в 2018 году сговорились для хищения денег вуза.