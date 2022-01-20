Суд арестовал главврача больницы "Матросской Тишины" по коррупционному делу

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Пресненский суд Москвы вынес решение о помещении под стражу до 18 марта главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство следствия удовлетворено, Кравченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 марта 2022 года", – сказали в суде.

Главный врач столичного следственного изолятора "Матросская Тишина" Александр Кравченко был задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Позже ему предъявили обвинение в получении взяток за ложные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи.

По версии следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжелых болезней. Ложные диагнозы являлись основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, вину в совершении данных преступлений Кравченко не признает.