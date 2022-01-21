Замглавы Минтранса Токарев не признал вину по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Заместитель главы министерства транспорта РФ Владимир Токарев не признает вину в мошенничестве. Об этом заявил его адвокат Илья Стрелков.

"Мой подзащитный полностью отрицает вину во вменяемом ему преступлении", – отметил представитель стороны защиты, которого цитирует ТАСС.

О возбуждении против Токарева уголовного дела стало известно в четверг, 20 января. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой".

В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

В пятницу, 21 января, Хорошевский суд Москвы заключил Токарева под стражу. Он будет находиться там до 18 марта. Сообщалось, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.