Защита обжаловала арест замглавы Минтранса Токарева

Фото: ТАСС/пресс-служба Хорошевского суда

Защита обжаловала арест замглавы Минтранса Владимира Токарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Защита подала апелляцию на постановление о заключении под стражу.

"Рассмотрение жалобы пройдет в Мосгорсуде. Дата слушаний пока не назначена", – сказали в суде.

О возбуждении против Токарева уголовного дела стало известно в четверг, 20 января. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой".

В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

В пятницу, 21 января, Хорошевский суд Москвы заключил Токарева под стражу. Он будет находиться там до 18 марта. Сообщалось, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

