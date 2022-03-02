Гендиректора строительной фирмы в Новосибирске заподозрили в хищении более 20 млн рублей

07:25
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Генерального директора строительной фирмы в Новосибирске задержали по подозрению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом сообщает
РИА Новости.
Как рассказала официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва, директора строительной фирмы ООО ПФК "Агросервис" подозревают в мошенничестве при строительстве социальных объектов в рамках муниципальных контрактов.
По данным ведомства, в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда одного из многоквартирных домов в Новосибирске было похищено 14 миллионов рублей бюджетных средств, однако сами работы не выполнялись.
Помимо этого, с 2019 по 2020 год строительная компания завысила стоимость работ, выполненных в рамках национального проекта "Демография". По данным следствия, речь идет о строительстве сада-яслей. Причиненный ущерб бюджету составил 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что суд в Челябинске арестовал до 18 апреля замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова по делу о злоупотреблении полномочиями. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 285, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество в крупном размере".
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