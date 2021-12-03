Сотрудника ОМВД России по району Ростокино заподозрили в мошенничестве

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В отношении сотрудника ОМВД России по району Ростокино на северо-востоке Москвы ведется служебная проверка. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, преступление было совершено до начала работы в органах внутренних дел.

В столичном главке подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят по отрицательным основаниям, а также привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее стало известно, что в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии могут возбудить уголовное дело по подозрению в хищениях и должностных злоупотреблениях.

По информации СМИ, высокопоставленные офицеры отвечали за внедрение в структуре Росгвардии и внутренних войск информационной платформы "Недвижимость", которая должна была объединить в цифровом реестре все объекты ведомства, но так и не была реализована.